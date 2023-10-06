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Почти 40% россиян назвали китайский юань достойнейшей заменой доллару США и Евро

Банк "Открытие" и страховая компания "Росгосстрах-Жизнь" провели своё совместное исследование и выяснили, что юань - это достойнейшая замена доллару США и Евро и так заявили 39% опрошенных россиян.

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