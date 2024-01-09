Нефть пережила второе крупное падение за год в течение недели

Стоимость барреля снизилась на 4% в ходе торгов понедельника. В первый день торгов нового года нефть уже теряла 5% по политико-экономическим мотивам, но вчерашний «слив» стал причиной возможной ценовой войны.
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