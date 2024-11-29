Дмитрий Артюхов: «Наша большая задача – сделать так, чтобы молодежь шла в науку»

На федеральной территории «Сириус» состоялось совместное выездное заседание трех комиссий Государственного Совета Российской Федерации по направлениям «Кадры», «Молодежь и дети», «Технологическое лидерство».
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