Театр абсурда
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Театр абсурда

8 881 подписчик

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Пока Россия не избавится от наследия либеральной эпохи, над ней будет висеть смертельная опасность как дамоклов меч

Пока Россия не избавится от наследия либеральной эпохи, над ней будет висеть смертельная опасность как дамоклов меч

Поклонники и зрители Познера не воюют на фронте. Читатели книг и зрители передач Познера/Урганта не пополняют добровольческие подразделения.

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Комментарии
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М
Мария
Деду скоро 90 лет. Не пора ли уже ему на пенсию? Можно найти кадры помоложе для ТВ! Прёт танком в телеэфир. Совсем совесть потерял.
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9 час.
N
Nata
А было ли что ему терять?
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2 час.
Игорь Максаков
Ян Гилан величайший певец из DEEP PURPLE на 11 лет моложе, сейчас ещё поёт, но не так как раньше, а этот такой нафталин, а всё киздеть так ему сильно охота, но без аудитории никак. Сидел бы на горшке и бурчал бы в дверь. Нам-то он зачем? Мы итак бедно живём, а ему зачем лавэ???
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1 час.

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