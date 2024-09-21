Пока Россия не избавится от наследия либеральной эпохи, над ней будет висеть смертельная опасность как дамоклов меч

Деду скоро 90 лет. Не пора ли уже ему на пенсию? Можно найти кадры помоложе для ТВ! Прёт танком в телеэфир. Совсем совесть потерял.

Игорь Максаков

Ян Гилан величайший певец из DEEP PURPLE на 11 лет моложе, сейчас ещё поёт, но не так как раньше, а этот такой нафталин, а всё киздеть так ему сильно охота, но без аудитории никак. Сидел бы на горшке и бурчал бы в дверь. Нам-то он зачем? Мы итак бедно живём, а ему зачем лавэ???