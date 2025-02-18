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Квартира, дом, дача

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Как преобразили маленькую комнату 25 м² в коммуналке

Как преобразили маленькую комнату 25 м² в коммуналке

В этой комнате нет кухни и санузла, зато есть все необходимое для комфортного времяпрепровождения дома Дизайнер Елена Бургонская придумала дизайн небольшой комнаты в коммунальной квартире в доме дореволюционной постройки.

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