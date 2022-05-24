Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

Мировые цены на нефть в понедельник продемонстрировали положительную динамику.Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке выросли по итогам торгов на символические 0,01 доллара и составили 110,29 доллара за баррель.