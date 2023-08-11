Вагнера уже в Нигере. На очереди Техас?

Сначала в Интернете под душещипательную тревожную музыку появился ролик о посадке сквозь туман российского военно-транспортного самолета в столице Нигера - городе Ниамей.
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