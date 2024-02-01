На Западе заявили об унизительной уступке Зеленского

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Военные вынудили президента Украины Владимира Зеленского отказаться от увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного, пригрозив всем составом уйти в отставку.
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