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«Qazsport» покажет в прямом эфире предстоящие товарищеские матчи сборной Казахстана против ОАЭ и Узбекистана

«Qazsport» покажет в прямом эфире предстоящие товарищеские матчи сборной Казахстана по футболу. 16 ноября сборная Казахстана в Ташкенте сыграет с Узбекистаном.

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