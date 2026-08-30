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Смородская высказалась о перспективах Батракова в «Галатасарае»: «Это трамплин в Европу, без сомнения»

Смородская высказалась о перспективах Батракова в «Галатасарае»: «Это трамплин в Европу, без сомнения»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах российского полузащитника Алексея Батракова после его перехода из «Локомотива» в «Галатасарай».

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