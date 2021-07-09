Бабуля-соседка хочет переписать свою квартиру в благодарность за помощь и общение

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!НедвижимостьБабуля-соседка хочет переписать свою квартиру в благодарность за помощь и общение– …Муж смеялся надо мной, говорил, ты соседку, кажется, удочерила! – рассказывает тридцатилетняя Ольга.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьА2Александр 24А что вы теряете? Какие такие наследники? Дарственная обратной силы не имеет,но желательно будет получить медицинскую справку о психическом здоровье бабульки,иначе могут отсудить. А так... Никаких рисков - на деньги вы по-крупному в любом случае не залетите. ( кроме нотариуса,налога,т.к. вы не близкие родственники и расходов на регистрацию. Так что -дерзайте ).Виктор Белогорцевдарственную также можно аннулировать, правда, сделать это сложнееА2Александр 24Можно и аннулировать,если одаряемое лицо ведёт себя отвратительно по отношению к дарителю. Но это тоже надо ещё доказать. А уж наследникам отменить дарственную практически невозможно.Виктор Белогорцевне только, например у дарителя ухудшилось материальное положение, но это тоже надо доказывать, или даритель не осознавал последствия своих действий, всё надо доказыватьЕлена РашевскаяНе вижу проблемы. После вступления в наследство продаст квартиру, а деньгами поделится с дочерьмиКомментировать
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