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Бабуля-соседка хочет переписать свою квартиру в благодарность за помощь и общение

Бабуля-соседка хочет переписать свою квартиру в благодарность за помощь и общение

– …Муж смеялся надо мной, говорил, ты соседку, кажется, удочерила! – рассказывает тридцатилетняя Ольга.

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Александр 24
А что вы теряете? Какие такие наследники? Дарственная обратной силы не имеет,но желательно будет получить медицинскую справку о психическом здоровье бабульки,иначе могут отсудить. А так... Никаких рисков - на деньги вы по-крупному в любом случае не залетите. ( кроме нотариуса,налога,т.к. вы не близкие родственники и расходов на регистрацию. Так что -дерзайте ).
Виктор Белогорцев
дарственную также можно аннулировать, правда, сделать это сложнее
Александр 24
Можно и аннулировать,если одаряемое лицо ведёт себя отвратительно по отношению к дарителю. Но это тоже надо ещё доказать. А уж наследникам отменить дарственную практически невозможно.
Виктор Белогорцев
не только, например у дарителя ухудшилось материальное положение, но это тоже надо доказывать, или даритель не осознавал последствия своих действий, всё надо доказывать
Елена Рашевская
Не вижу проблемы. После вступления в наследство продаст квартиру, а деньгами поделится с дочерьми

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