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Хакнем

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"Вставай с печи, Емелюшка!” — призыв к русскому человеку в ответ на миграционный вызов

"Вставай с печи, Емелюшка!” — призыв к русскому человеку в ответ на миграционный вызов

Возрождение духа Емелюшки: как каждый россиянин может преобразовать страну Авторские права на изображение принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ На фоне возрастающего беспокойства по поводу наплыва большого числа мигрантов в Россию, общественное мнение разделяется на два лагеря.

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Комментарии
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NK
Nathan Kleeorin
Народ не желающий рожать и сражаться обречён
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