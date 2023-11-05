"Вставай с печи, Емелюшка!” — призыв к русскому человеку в ответ на миграционный вызов

Возрождение духа Емелюшки: как каждый россиянин может преобразовать страну Авторские права на изображение принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ На фоне возрастающего беспокойства по поводу наплыва большого числа мигрантов в Россию, общественное мнение разделяется на два лагеря.