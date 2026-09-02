Российский МИД отверг идею временного перемирия в акватории Черного моря

На полях Восточного экономического форума заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко прокомментировал текущую ситуацию вокруг черноморской инициативы.
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