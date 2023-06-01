Тайвань и США подпишут первую сделку в рамках новой торговой системы

В четверг, 1 июня, Соединённые Штаты и Тайвань подпишут первую сделку в рамках новых рамок торговых переговоров.
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