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Агент о контракте Шестеркина и обмене Трубы: «Не думаю, что эти события повлияли друг на друга. Подписание договора в такой момент – желание и позиция руководства «Рейнджерс»

Незадолго до подписания соглашения на 8 лет и 92 млн долларов с российским голкипером «Рейнджерс» обменяли капитана команды Джейка Трубу.

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