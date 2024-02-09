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Российские ВКС разбомбили базу гексакоптеров «Баба-Яга» в районе Нью-Йорка

Российские ВКС разбомбили базу гексакоптеров «Баба-Яга» в районе Нью-Йорка

Российские ВКС разбомбили базу гексакоптеров «Баба-Яга» в районе Нью-Йорка Ольга ВайленкоСегодня, 8 февраля 2024 года, российские Воздушно-космические силы (ВКС) провели успешную операцию по уничтожению базы гексакоптеров «Баба-Яга», расположенной в окрестностях населенного пункта Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике.

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