В Израиле отложили рассмотрение вопроса по Александровскому подворью

Власти Израиля отложили рассмотрение вопроса о праве собственности на Александровское подворье, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу духовной миссии РПЦ за границей архимандрита Романа (Красовского) .
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