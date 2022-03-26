В Петербурге состоится V Межмузейно-вузовский фестиваль

Пятый Межмузейно-вузовский фестиваль «В музей — сегодня, в науку — завтра!» будет проходить в Санкт-Петербурге на 35 площадках, рассказала председатель оргкомитета фестиваля, директор Центрального музея почвоведения имени Докучаева Елена Сухачева.