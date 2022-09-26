«Голиаф»: Слабость как сила

В прокат выходит новый фильм Адильхана Ержанова — одного из самых известных в России казахстанских режиссеров, неутомимого труженика и любимца кинофестивалей (премьера «Голиафа» состоялась в Венеции, а потом фильм открывал сочинский «Новый сезон»).