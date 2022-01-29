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Алберто присоединится к «Зениту» на сборе в Португалии. О трансфере могут объявить в эти выходные

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто в скором времени перейдет в «Зенит». Бразилец присоединится к петербуржцам на сборах в португальском Лагуше, где он пройдет медосмотр и подпишет контракт, сообщает журналист Фабио Алейшо.

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