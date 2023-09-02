Бери пример, Казахстан: Грузия выбирает Россию и процветание

Александр Симаков

А может в Грузии народ не умный, а хитрый? Умный народ с самого начала бы не пошёл на конфронтацию с Россией. А нам нельзя забывать, как этот "умный народ" (Кикабидзе, царствие ему подземное, тому яркий пример) вёл себя похлеще нынешнего Казахстана. Пустые кошелёк и желудок кого угодно заставят стать умным, что и произошло с грузинами. Если мы сейчас проявим слабость по отношению к Грузии (поймём и простим), Казахстан и подобные ему ещё больше будут наглеть, подразумевая, что Россия всё равно всё забудет и простит.