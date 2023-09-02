Неспешный разговор

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Бери пример, Казахстан: Грузия выбирает Россию и процветание

Бери пример, Казахстан: Грузия выбирает Россию и процветание

На постсоветском пространстве могут произойти выгодные Москве перемены. Причем не в самом очевидном месте.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
В Грузии умный народ, а вот Казахстан недальновидный, как бы не пришлось потом пожалеть!!!
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9 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Гоните тетку вон, не то галстуками закусывать вино будете !!
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6 час.
Александр Симаков
А может в Грузии народ не умный, а хитрый?  Умный народ с самого начала бы не пошёл на конфронтацию с Россией. А нам нельзя забывать, как этот &quot;умный народ&quot; (Кикабидзе, царствие ему подземное, тому яркий пример) вёл себя похлеще нынешнего Казахстана. Пустые кошелёк и желудок кого угодно заставят стать умным, что и произошло с грузинами. Если мы сейчас проявим слабость по отношению к Грузии (поймём и простим), Казахстан и подобные ему ещё больше будут наглеть, подразумевая, что Россия всё равно всё забудет и простит.
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5 час.

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