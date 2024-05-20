В Россию привезли новейшие внедорожники Toyota Land Cruiser Prado

«Российская газета» обратила внимание на то, что модель, глобальный дебют которой состоялся меньше года назад, уже доступна для покупки — например, как минимум один экземпляр выставлен на продажу в Санкт-Петербурге за 13,5 миллиона рублей.
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