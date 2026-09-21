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Аферисты обманывают россиян фейковым налоговым вычетом

Аферисты обманывают россиян фейковым налоговым вычетом

Мошенники начали предлагать россиянам предодобренный налоговый вычет до 52 тыс. рублей, чтобы выманить данные и деньги, сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

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