Аферисты обманывают россиян фейковым налоговым вычетом

Мошенники начали предлагать россиянам предодобренный налоговый вычет до 52 тыс. рублей, чтобы выманить данные и деньги, сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
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