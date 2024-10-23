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«Вас же около 4 миллионов, за 3-4 дня всех всё равно не убьют»: Запад предлагал властям Грузии начать войну против России

«Вас же около 4 миллионов, за 3-4 дня всех всё равно не убьют»: Запад предлагал властям Грузии начать войну против России

Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили за несколько дней до выборов в стране подтвердил информацию о том, что Запад собирался грузинскими руками открыть второй фронт против России – на Кавказе.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Грохнется ФАНТИК (доллар)..И США будут в такой ЖОПЕ...Как ни когда не были...
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7 час.
КК
Коля Колянов
Только грузинов нам и не хватало.
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5 час.
Надежда
Гоните эту американскую марионетку из французских беженцев солому  зурабишвили, она никогда к Грузии не имела никакого отношения!(😡
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1 час.

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