«ММА-блогер» Юсубов ответит за призывы к убийствам русских

Чтой-то эти козоёбы и правда надоели не на шутку.

ВераВерная

Вот вся его натура наружу - выльет помои, обгадит, к убийству призывает, а как за яйца прихватили - ой, дурак, пьяный был, бес попутал, не хотел...Этим иноверцам вообще веры нет, лживые гадёныши!