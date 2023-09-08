В Петербурге задержан "ММА-блогер" Амид Гахраман Оглы Юсубов.Азербайджанец по национальности, мигрант из Грузии, родившийся 8.
«ММА-блогер» Юсубов ответит за призывы к убийствам русских
Комментарии
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Сергей Федотов
Чтой-то эти козоёбы и правда надоели не на шутку.
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9 час.
ВераВерная
Вот вся его натура наружу - выльет помои, обгадит, к убийству призывает, а как за яйца прихватили - ой, дурак, пьяный был, бес попутал, не хотел...Этим иноверцам вообще веры нет, лживые гадёныши!
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8 час.
Леонид Руси
Чуркабес
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7 час.
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