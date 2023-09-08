Медвежий угол

38 000 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    А зеленкой лоб намазать...для дезинфекции?Лицемерие либерал...
  • Анатолий Страшко
    Вспомните,как перед ВОВ некоторые "умные" внушали в СССР мысль, что рабочий класс Германии не будет воевать  против к...Морская пехота ВС...
  • Одиссей
    Предложение автора весьма разумно. Как говорится, если нельзя предотвратить пьянку, надо ее возглавить. Ну, или, прин...Вам не нравится С...

«ММА-блогер» Юсубов ответит за призывы к убийствам русских

«ММА-блогер» Юсубов ответит за призывы к убийствам русских

В Петербурге задержан "ММА-блогер" Амид Гахраман Оглы Юсубов.Азербайджанец по национальности, мигрант из Грузии, родившийся 8.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Федотов
Чтой-то эти козоёбы и правда надоели не на шутку.
Ответить
9 час.
ВераВерная
Вот вся его натура наружу - выльет помои, обгадит, к убийству призывает, а как за яйца прихватили - ой, дурак, пьяный был, бес попутал, не хотел...Этим иноверцам вообще веры нет, лживые гадёныши!
Ответить
8 час.
Леонид Руси
Чуркабес
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх