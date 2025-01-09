Астроном Язев допустил рост интенсивности вспышек на Солнце в 2025 году

Директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев заявил, что в 2025 году не исключены сильные вспышки на солнце, несмотря на то что пик текущего 11-летнего цикла солнечной активности был пройден в 2024-м.