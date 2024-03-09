12 вещей, на которые мы тратим деньги, а они нужны нам, как рыбе зонтик

С помощью яркой рекламы производители умудряются втюхать нам совершенно бесполезные вещи. Мы старательно ищем эти предметы на полках магазинов, тратим немалые деньги, честно советуем друзьям и близким, а после с разочарованием выясняем, что толку от них ноль.