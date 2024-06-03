5-летняя дочь Анастасии Заворотнюк пришла на могилу матери

1 июня на Троекуровском кладбище в Москве состоялась похороны Анастасии Заворотнюк. В сети появились свежие фотографии, на которых можно увидеть родственников актрисы, которые приехали к ее могиле, вместе с ее младшей дочерью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии