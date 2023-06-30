«Новый Орлеан» отказался от опции в контракте Херберта Джонса, но хочет заключить новое долгосрочное соглашение

«Новый Орлеан» отказался от опции в контракте легкого форварда Херберта Джонса (24 года, 198 см). План «Пеликанс» заключается в том, чтобы заключить новое долгосрочное соглашение с Джонсом, который стал ограниченно свободным агентом.
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