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Отоспятся в "кутузке": гревшихся у Вечного огня в Геленджике мужчин арестовали на 7 суток

Отоспятся в "кутузке": гревшихся у Вечного огня в Геленджике мужчин арестовали на 7 суток

Туристов осудили за появление в общественном месте в алкогольном опьянении.Напомним, что 3 июня в нескольких кубанских tg-каналах появилась новость о том, что в Геленджике у военного мемориала устроили ночлежку двое пьяных мужчин.

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