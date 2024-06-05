Отоспятся в "кутузке": гревшихся у Вечного огня в Геленджике мужчин арестовали на 7 суток

Туристов осудили за появление в общественном месте в алкогольном опьянении.Напомним, что 3 июня в нескольких кубанских tg-каналах появилась новость о том, что в Геленджике у военного мемориала устроили ночлежку двое пьяных мужчин.
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