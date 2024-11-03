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«Играть с ним одно удовольствие»: Овечкин забросил 859-ю шайбу в НХЛ и набрал три очка во втором матче подряд

«Играть с ним одно удовольствие»: Овечкин забросил 859-ю шайбу в НХЛ и набрал три очка во втором матче подряд

Александр Овечкин помог «Вашингтону» разгромить «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ. В дебюте он пасом из своей зоны начал результативную контратаку, которую точным броском уже на 56-й секунде завершил Алексей Протас.

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