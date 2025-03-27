Путин: Запад использовал Минские соглашения для обмана России

Бывшие западные лидеры обманули Россию, воспользовавшись Минскими соглашениями для вооружения ВСУ. Об этом заявил 27 марта президент РФ Владимир Путин в ходе общения с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск».
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