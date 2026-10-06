The wife of a Russian comedian complained of a "stink" in a popular tourist country

The wife of the comedian, People's Artist of the RSFSR Yevgeny Petrosyan Tatyana Brukhunova shared her negative impressions of visiting the country popular with Russian tourists — Morocco.
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