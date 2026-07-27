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Крымская газета

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Диспансеризация в Крыму: какие новые обследования можно пройти бесплатно

Диспансеризация в Крыму: какие новые обследования можно пройти бесплатно

С головы до пят бесплатно проверить состояние здоровья сегодня может каждый. Какие исследования появились в программе диспансеризации, какие заболевания помогают выявить на ранней стадии и сколько средств направлено на развитие системы профилактики.

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