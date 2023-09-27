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Минздрав: эпидпороги заболеваемости гриппом превышены в ряде городов России

Минздрав: эпидпороги заболеваемости гриппом превышены в ряде городов России

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышены в 35 российских городах.

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