Минздрав: эпидпороги заболеваемости гриппом превышены в ряде городов России

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышены в 35 российских городах.
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