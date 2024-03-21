В Саратове полицейские и общественники присоединились к акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

В Саратове в рамках первого этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» инспектор ПДН отдела полиции № 3 в составе УМВД России по городу Саратову старший лейтенант полиции Елена Королькова и член Общественного совета при управлении Игорь Попов провели правовой урок с учениками старших классов Лицея-интерната 64.