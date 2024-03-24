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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
  • Михаил Васильев
    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Россия U21 разгромила в гостях молодежку «Насьоналя» – 7:2. У Быковского и Родионова по дублю, Худяков отбил пенальти

Игра прошла в Монтевидео. Товарищеский матч «Насьональ» U21 – Россия U21 – 2:7 (0:3) Голы: 0:1 – Глебов, 18.

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