Эксперты рассказали, чем обернется отмена Болонской системы образования для российских студентов

Как заявил на этой неделе президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, пришло время для реформы высшего образования, а именно – "вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием".
Как заявил на этой неделе президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, пришло время для реформы высшего образования, а именно – "вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием".
Свежие комментарии