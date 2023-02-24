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Эксперты рассказали, чем обернется отмена Болонской системы образования для российских студентов

Эксперты рассказали, чем обернется отмена Болонской системы образования для российских студентов

Как заявил на этой неделе президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, пришло время для реформы высшего образования, а именно – "вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием".

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