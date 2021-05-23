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Открытая спина, рукава-фонарики, длина миди и не только: 8 свадебных трендов нового сезона

Открытая спина, рукава-фонарики, длина миди и не только: 8 свадебных трендов нового сезона

Свадебный сезон в России уже в самом разгаре, поэтому большинство невест этого года уже наверняка до мелочей продумали свои праздничные наряды и теперь с нетерпением ждут заветного дня, когда смогут появиться в них на долгожданном торжестве.

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