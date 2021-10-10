За сутки в России подтверждено 28 647 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 4610 2 Санкт-Петербург 2822 3 Московская область 2026 4 Самарская область 687 5 Нижегородская область 641 6 Воронежская область 630 7 Республика Башкортостан 619 8 Свердловская область 558 9 Пермский край 553 10 Ростовская область 529 11 Республика Крым 519 12 Челябинская область 401 13 Красноярский край 399 14 Иркутская область 398 15 Омская область 385 16 Оренбургская область 372 17 Волгоградская область 369 18 Ставропольский край 367 19 Саратовская область 358 20 Ульяновская область 352 21 Архангельская область 326 22 Удмуртская Республика 308 23 Алтайский край 300 24 Брянская область 297 25 Хабаровский край 297 26 Вологодская область 286 27 Тверская область 286 28 Липецкая область 284 29 Калининградская область 282 30 Пензенская область 280 31 Ленинградская область 273 32 Республика Коми 268 33 Тюменская область 267 34 Республика Карелия 265 35 Смоленская область 259 36 Владимирская область 256 37 Курская область 250 38 Севастополь 239 39 Республика Саха (Якутия) 239 40 Белгородская область 236 41 Краснодарский край 230 42 Псковская область 225 43 Ярославская область 223 44 Приморский край 219 45 Ивановская область 207 46 Астраханская область 207 47 Ханты-Мансийский автономный округ 205 48 Забайкальский край 203 49 Орловская область 193 50 Мурманская область 192 51 Кемеровская область 183 52 Новгородская область 181 53 Новосибирская область 180 54 Кировская область 167 55 Курганская область 163 56 Рязанская область 160 57 Тульская область 152 58 Тамбовская область 149 59 Калужская область 145 60 Костромская область 143 61 Республика Хакасия 139 62 Амурская область 126 63 Республика Бурятия 119 64 Республика Дагестан 119 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 110 66 Республика Мордовия 106 67 Республика Татарстан 102 68 Республика Чувашия 99 69 Томская область 96 70 Кабардино-Балкарская Республика 92 71 Республика Северная Осетия-Алания 72 72 Чеченская Республика 70 73 Республика Марий Эл 67 74 Республика Тыва 63 75 Республика Ингушетия 63 76 Карачаево-Черкесская Республика 61 77 Республика Калмыкия 58 78 Республика Адыгея 54 79 Республика Алтай 43 80 Камчатский край 42 81 Еврейская автономная область 39 82 Сахалинская область 36 83 Магаданская область 20 84 Чукотский автономный округ 16 85 Ненецкий автономный округ 15 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 775 365 случаев (+0,37%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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