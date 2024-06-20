Благодаря правозащитной деятельности омскому предпринимателю значительно снижен размер взыскания за неумышленное нарушение авторских прав

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Омской области Юрию Герасименко поступила письменная жалоба индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную продажу аксессуаров для мобильных телефонов, детских игрушек, канцелярских товаров и иных бытовых принадлежностей в нестационарном торговом объекте на территории торгового комплекса города Омска.