Благодаря правозащитной деятельности омскому предпринимателю значительно снижен размер взыскания за неумышленное нарушение авторских прав

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Омской области Юрию Герасименко поступила письменная жалоба индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную продажу аксессуаров для мобильных телефонов, детских игрушек, канцелярских товаров и иных бытовых принадлежностей в нестационарном торговом объекте на территории торгового комплекса города Омска.
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