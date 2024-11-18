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Закон, порядок, государство

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Летчики палубных истребителей МиГ-29К отработали учебно-боевые маневры в воздушном пространстве Заполярья

Летчики палубных истребителей МиГ-29К отработали учебно-боевые маневры в воздушном пространстве Заполярья

В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов экипажами истребителей МиГ-29К отрабатывались элементы боевого маневрирования, а также полеты на простой и сложный пилотаж на различных высотах.

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