Грузинский боец Мераб Двалишвили готовится к третьему поединку с русским Петром Яном на турнире UFC 333 в Абу-Даби 24 октября.
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