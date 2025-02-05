Судьба Прибалтики решена

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Eduard
Никто на них больше не давир,они солпдарно врут!
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18 час.
Eduard
Платите хоть 150%,но ядерную державу им не победить!
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18 час.
Виктор Галкин
Дело осталось за малым, дать пинка прибалтам из Нато))
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10 час.
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