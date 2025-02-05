С главами МИД стран Балтии случилась на днях забавная ситуация. Министры иностранных дел Литвы и Эстонии в совместном заявлении рассказали, что Госдеп США давит на своих европейских союзников, добиваясь от них увеличения военных расходов.
Судьба Прибалтики решена
Комментарии
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Eduard
Никто на них больше не давир,они солпдарно врут!
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18 час.
Eduard
Платите хоть 150%,но ядерную державу им не победить!
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18 час.
Виктор Галкин
Дело осталось за малым, дать пинка прибалтам из Нато))
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10 час.
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