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Газета.ру

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Великобритания ввела санкции против Озон Банка

Великобритания ввела санкции против Озон Банка

Великобритания ввела санкции против Озон Банка. Об этом говорится на сайте правительства страны. Кроме того, санкции были введены в отношении банка "Центр-инвест", "Банка Ставр", "Реалист банка" и "ТелеПорт Банка".

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