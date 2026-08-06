Великобритания ввела санкции против Озон Банка. Об этом говорится на сайте правительства страны. Кроме того, санкции были введены в отношении банка "Центр-инвест", "Банка Ставр", "Реалист банка" и "ТелеПорт Банка".
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