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Семак против пауз на водопой в РПЛ: «Это тормозит игру»

Главный тренер петербургского « Зенита » Сергей Семак выступил против пауз на водопой в  РПЛ . – Стоит ли РПЛ взять пример организации ЧМ‑2026? – Это разные турниры.

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