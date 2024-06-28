Муж Блиновской обвиняется в уклонении от уплаты налогов

По новому делу ему грозит до 5 лет колонии.фото: t.me/lb2508 Алексей Блиновский, муж «королевы марафонов» Елены Блиновской, обвиняется в уклонении от уплаты налогов, по новому делу ему грозит до 5 лет колонии, сообщает Telegram-канал Shot.