Война на уничтожение: Израиль и ХАМАС всё безжалостнее друг к другу

Тель-Авив запретил лечить раненых арабских боевиков. В Секторе Газа гуманистов больше? Юрий Енцов На фото: палестинцы эвакуируют раненых после израильского авиаудара по лагерю беженцев Рафах на юге сектора Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии