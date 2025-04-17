"Станет еще ярче". Алтайский фестиваль "Цветение маральника" пройдет 1 мая

На мероприятии будет пять точек притяжения - как пять лепестков маральника 1 мая на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" пройдет знаковое для Алтайского края событие – фестиваль "Цветение маральника", который даст старт летнему туристического сезону, сообщает правительство региона.