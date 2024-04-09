Сколько россиян выступят на Олимпийских играх в Париже

В Олимпийских играх 2024 года в Париже примут участие более 40 россиян. Об этом заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька на генассамблее Ассоциации международных федераций летних видов спорта.
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